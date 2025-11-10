СМИ сообщили о срыве попытки Пакистана вывезти военные технологии из РФ

ET: в РФ сорвали попытку пакистанской разведки вывезти секретные документы о ПВО

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали россиянина по подозрению в участии в попытке вывоза секретных документов, содержащих в себе информацию о системах противовоздушной обороны (ПВО) и военных вертолетах. Об этом сообщила индийская газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.

По данным издания, российская сторона раскрыла шпионскую сеть, возглавляемую Межведомственной разведкой (ISI) Пакистана. Она пыталась провезти передовые технологии ПВО из РФ, уточняется в статье.

Авторы материала отметили, что данная операция является продолжением прошлых попыток ISI получить доступ к российским военным технологиям. В том числе пакистанская разведка проявляла интерес к комплексам С-400, которые также используют Военно-воздушные силы Индии.

Как выяснили журналисты, задержанный россиянин намеревался вывезти за границу документы, касающиеся разработки вертолетной техники. Кроме того, он собирал сведения о военно-транспортных вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8АМТШ-ВА.

В сентябре журнал Military Watch Magazine сообщил, что Индия планирует купить 140 российских истребителей Су-57. Ожидается, что их получат семь эскадрилий Военно-воздушных сил республики.