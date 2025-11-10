Атака беспилотников ВСУ 10 ноября: какие регионы России оказались под ударом

Алиса Селезнёва

Сегодня ночью была отражена атака 71 украинского дрона. Какие регионы России оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО были уничтожены беспилотники самолетного типа. Большая часть из них – 29 – была сбита над территорией Брянской области.

Семь дронов уничтожены в Курской области, по пять атаковали Липецкую и Смоленскую области. По четыре беспилотника сбиты над территориями Орловской, Тверской и Самарской областей. Три БПЛА уничтожены над Крымом, по одному - над Калужской, Ростовской и Тульской областями. А семь дронов были перехвачены над акваторией Черного моря, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Брянская область

Прошедшей ночью над территорией Брянской области уничтожены 29 вражеских БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заявил глава области.

Краснодарский край

Сегодня ночью в Новороссийске действовал особый режим из-за угрозы применения безэкипажных катеров. Предупреждение об этом опубликовал в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Внимание! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)», — написал глава города, призвав местных жителей не подходить к окнам, а также не выходить из дома и не находиться на открытом пространстве около моря.

В 4:56 мск мэр сообщил, что опасности для жителей и гостей Новороссийска больше нет.

Ростовская область

Беспилотная атака ночью отражена в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — пояснил он.

Закрыто небо над регионами России

В ряде российских аэропортов сегодня ночью из соображений безопасности был введен запрет на прием и отправку самолетов. В Самаре и Уфе задерживаются несколько рейсов в Москву и Турцию, пишет Ura.ru.

По информации издания, запрет коснулся аэропортов в Уфе, Самаре, Волгограде, Саратове, Тамбове, Калуге и Пензе. При этом в Самаре время вылета рейса SU-1603 в Москву было изменено с 10:25 на 13:25 по местному времени, а время вылета рейса ZF-1025 в Анталью - с 8:25 на 14:20.

«Утром 10 ноября был временно закрыт аэропорт в Уфе. Задерживается рейс SU-1237 в Москву, он должен был вылететь в 12:45, нынешнее планируемое время вылета — 15:45», — говорится в статье.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой напомнил, что Киев сейчас терпит поражение на фронте на всех направлениях, из-за чего готов на провокации и теракты с любой стороны, в том числе и с территории других государств.