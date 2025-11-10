Эксперты, опрошенные «Аргументами и фактами», рассказали о попытках ВСУ вырваться из Красноармейска и Димитрова с «ценным грузом». По словам собеседников газеты, речь идет о западных специалистах, «знаковых нацистах» и вооружениях НАТО.

Красноармейск долгое время был ключевым железнодорожным и автомобильным узлом для ВСУ в Донбассе. Недавно британские аналитики сообщили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в конце октября, что большая часть Красноармейска перешла под контроль российских сил. Российские военкоры сообщили об окружении города.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Аргументам и фактам», что положение ВСУ в Красноармейске ухудшается «с каждым часом». Он подчеркнул, что ВС РФ удерживают инициативу и «планомерно сжимают кольцо». По словам Дандыкина, ВСУ, осознавая безвыходность своего положения, предпринимают попытки вырваться из окружения, но безуспешно.

«Они регулярно пытаются прорваться, наносят удары с той стороны и с этой стороны. Пытались со стороны Доброполья выступать. Наши все эти попытки купируют», - заявил Дандыкин.

По его мнению, у Киева практически не осталось ресурсов для организации масштабной операции, которая потребовалась бы, чтобы деблокировать окруженную группировку ВСУ. Дандыкин считает, что любые попытки ВСУ перебросить подразделения с других участков не только не изменят ситуацию под Красноармейском, но и ухудшат общее положение украинской армии.

По словам Дандыкина, в Красноармейске остаются около двух тысяч солдат ВСУ. Он назвал плен «самым оптимальным» вариантом для них. Эксперт отметил, что украинским силам было предложено сдаваться в плен в этом районе достаточно давно.

Дандыкин предположил, что предстоящая неделя станет решающей для Красноармейска. Он добавил, что ВС РФ блокируют артиллерией и беспилотниками соседний Димитров.

«Там еще работы много, выкуривать их надо. Я думаю, что это займет неделю-две, тем более, что ВСУ пытаются так или иначе перебрасывать силы», - подчеркнул Дандыкин.

Он добавил, что и в Красноармейске, и в Димитрове могут находиться ценные для ВСУ кадры. Речь идет о западных специалистах или «знаковых нацистах», которых ранее пытался эвакуировать десант украинской военной разведки.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников добавил, что в этом районе также находятся украинские склады с вооружением и спецтехникой НАТО на полмиллиарда долларов.

По словам подполковника, Владимир Зеленский «не представляет, как будет докладывать своим хозяевам о такой серьезной финансовой утрате». Иванников считает, что Зеленский боится признать потерю вооружений и поэтому дезинформирует о ситуации в Красноармейске западные страны.