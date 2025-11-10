На Западе неприятно удивились новому преимуществу российских истребителей

Российские истребители пятого поколения Су-57 оснастили двумя новыми противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM), отметив, что такие возможности отсутствуют у западных самолётов пятого поколения.

Журнал обратил внимание на кадры, опубликованные Объединённой авиастроительной корпорацией, где показан внутренний отсек Су-57 с ракетами модификации «изделие 112». Новая версия Х-58 получила складные стабилизаторы, благодаря чему ракеты можно размещать внутри корпуса истребителя, сохраняя его малозаметность.

Дальность поражения цели у Х-58УШКЭ достигает 250 километров, а скорость — до 3,6 Маха, что делает её одной из самых быстрых в мире. Это более чем вдвое превышает характеристики оригинальной Х-58, созданной в 1980-х годах.

MWM подчёркивает, что у истребителей F-22 и F-35 пока нет аналогичных вооружений. Американские проекты задерживаются из-за ограничений бюджета и проблем с адаптацией ракеты AGM-88G для пятого поколения.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что ракета Х-58УШКЭ впервые была представлена на авиасалоне Airshow China 2024 вместе с другими вооружениями для Су-57 — управляемой ракетой «Гром-Э1», корректируемой авиабомбой К08БЭ, планирующей УПАБ-1500Б-Э и новой крылатой ракетой Х-69.