Пока иноагенты и враги России пытаются атаковать главу МИД РФ Сергея Лаврова, Киев заявляет об отсутствии генерации в стране. Как сообщает «Царьград», украинские власти заявляют об уничтожении «неприкасаемых» станций, а эксперты задаются, перешел ли Кремль через очередную «красную линию».

Фейковые вбросы

На днях в Сети появилась серия вбросов против Лаврова. Утверждалось, что он якобы попал в опалу президента России Владимира Путина после отмены саммита в Венгрии. В качестве аргументов приводилось его отсутствие на заседании Совбеза, где обсуждалось возможное возобновление ядерных испытаний. Кроме того, его не было на саммите АСЕАН в Южной Корее и не будет на предстоящем саммите G20 в ЮАР.

Однако опровержение оказалось еще проще. Оно поступило, в том числе, и от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Кроме того, присутствие Лаврова на саммите АСЕАН и вовсе не планировалось – делегацию от РФ там возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

В результате через несколько дней министр ворвался в заголовки СМИ и расстроил глобалистов. В интервью РИА Новости он отметил, что достигнутое на Аляске взаимопонимание по Украине сформулировано на основе условий справедливого и устойчивого урегулирования, изложенных президентом России еще в июне 2024 года в ходе его встречи с руководством МИД России. Кроме того, приняты во внимание предложения, которые незадолго до Анкориджа Москве передал спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Глава МИД РФ отметил, что тогда американцы заверили российские власти, что смогут добиться того, чтобы Владимир Зеленский не препятствовал достижению мира. Лавров отметил, что, судя по всему, в этом вопросе «возникли определенные трудности». Кроме того, Вашингтон пытаются отговорить от урегулирования кризиса политико-дипломатическим путем – этого добиваются Великобритания и Евросоюз.

«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», – отметил Лавров.

Сразу после публикации интервью в СМИ пошли «добивочные» для Украины новости. Axios со ссылкой на источники в Госдепе написал, что поставки американского оружия союзникам по НАТО для Украины приостановлены из-за шатдауна в США. Свои заказы, а именно ракеты и радары Aegis не могут получить Дания, Польша и Хорватия. Вопросы экспорта американского оружия рассматривает Конгресс, но сейчас в нем на работу выходит лишь четверть штата.

Кроме того, уже несколько недель страны ЕС выходят с инициативой поставок вооружения PURL Украине за европейские деньги. И если ранее США через склады НАТО отдавали оружие бесплатно, то теперь за него просят платить живыми деньгами и сразу, а их нет. Например, Польша отказалась присоединяться к инициативе еще в середине октября. Кроме того, об этом заявила Испания, Италия и Румыния. У небольших стран, вроде Греции и Хорватии, и вовсе такой возможности никогда не было.

«Генерации ноль»

Во время атаки ВС РФ по украинскому тылу 8 ноября под ударом оказались Змиевская ТЭС, Кременчугская ГЭС, Приднепровская ТЭС, Таврическая ТЭС. В украинском Центрэнерго заявили, что все государственные ТЭС Украины остановлены – «генерации ноль».

«Как обычно, врут. Кстати, сами признают, что смогли восстановить все ТЭЦ и ТЭС, которые считались ранее уничтоженными. Но говорят, что специально умалчивали об этом. Сейчас ситуация точно такая же, и дежурная истерика нужна, чтобы удары прекратились. Больна, я убит. [Врага] не слушать и удары продолжать», - прокомментировал сообщения Telegram-канал Alex Parker Returns.

Блогер Максим Ануфриев отмечает, что в энергосистеме Украины идет срочная перестройка под западные потоки и новые схемы перетока. Крупные иностранные компании поставляют трансформаторы, технику и системы защиты, строятся резервные линии. Таким образом, заявления о полном блэкауте – способ выиграть время, отвлечь внимание и завершить монтажные работы. Но очевидно это и ВС РФ, которые продолжают наносить удары по энергетическим объектам.

Красные линии

МИД Украины заявил о якобы нанесенных ударах по подстанциям, которые питают АЭС. Официально подтверждений не было. Для самих АЭС, как и для некой «ядерной угрозы», нет каких-либо опасений. При этом риски блэкаута стремятся к 100%, как и для остатков газовой инфраструктуры.

«Почему России удалось значительно в моменте отключить Украину от света и чем это угрожает дальше? Русские добили ГЭС и ТЭЦ на Днепре и левобережье. Русские впервые ударили по подстанциям АЭС, что вызвало перепад в электросетях и дефицит э/э. Если подстанции уничтожат полностью, то Украина на 90% потухнет вся», - пишет украинский канал «Легитимный».

Это угрожает полным блэкаутом Украины, а после – отключением отопления. Железная дорога уже встала на 50%, что официально подтвердили 5 ноября. Следом каскадом идет ущерб экономике, эффект гиперинфляции и прочее.

Политолог, автор канала «Ширяев и Ширяев» отметил, что стратегия ВС РФ «все ближе подходит к очередной "красной линии"»: трансформаторам атомных электростанций. Украина вполне может закрыть потребности в электроэнергии этими источниками.

«Бомбить АЭС невозможно. Но их трансформаторы, которые до недавнего времени считались неприкасаемыми, теперь уже в спорной зоне. <…> Своими действиями российская сторона демонстрирует намерение привести эти атомные электростанции в состояние, аналогичное ЗАЭС. Проще говоря, остановить реакторы и прекратить выработку электроэнергии», - заявил он.

Канал отмечает, что чтобы на Украине действительно был «ноль генерации», России придется переступить через очередную «красную черту». Однако пока не факт, что это «решенный вопрос».