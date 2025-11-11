Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы спастись в окруженном ВС России Красноармейске (украинское название – Покровск). Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Переодеваясь в гражданскую одежду, боевики ВСУ признают свою террористическую сущность, пытаются уйти от ответственности, скрыться, и поэтому это является отягчающим вину обстоятельством», — заявил он.

Для боевиков ВСУ, подчеркнул Иванников, гражданская одежда станет отягчающим вину фактором.

11 ноября сообщалось, что в интернете активно распространяется видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.