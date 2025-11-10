Школьники на Украине сталкиваются с давлением и угрозами со стороны представителей властей в случае отказа их родственников служить в ВСУ, рассказал пленный украинский военный Павел Котляров.

По его словам, власти Украины оказывают давление на школьников, родственники которых отказываются служить в ВСУ, передает ТАСС.

Котляров добавил, что если у так называемых «сэзэчешников» (самовольно покинувших часть) есть маленькие дети, то на этих детей начинают оказывать давление в школе.

«Двое из тех, что с нами приехали, ушли в СЗЧ. Если есть маленькие дети, то сразу же в школе начинают «душить». Больница душит, если это сэзэчешник. Придушивают человека, не оставляют вариантов выхода просто», – заявил Котляров.

Котляров добавил, что лично заплатил сотрудникам территориального центра комплектования полторы тысячи долларов за уклонение от службы, однако его все равно мобилизовали. Также задержанный военный рассказал, что был вынужден сдаться в плен из-за крупного числа российских ударных беспилотников и отсутствия поддержки со стороны командования.

Котляров служил в 142-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и был взят в плен вместе с сослуживцами в районе населенного пункта Успеновка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами.

Партизаны в Херсонской области ранее сожгли дом сотрудника ТЦК.

В Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.