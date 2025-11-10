В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Херсонской области и в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 10 ноября.

Удар «Панциря»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» нанес удар по украинскому беспилотнику, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север». Дрон был уничтожен.

Удар «Града»

Морские пехотинцы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ залповым огнем системы «Град», сообщили в Минобороны России. Украинские солдаты укрывались в лесополосе в северной части ДНР. Российские морпехи получили разведданные о скоплении живой силы и техники ВСУ.

Расчет «Града» выполнил прицельный залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами на расстояние более чем в 15 километров. В результате были разрушены украинские укрытия, ВСУ понесли значительные потери, подчеркнули в Минобороны.

Операция «Ланцета»

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил орудие ствольной артиллерии ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Замаскированное в лесу орудие ВСУ было обнаружено разведывательным дроном ZALA.

Операция под Константиновкой

Российские войска уничтожили два бронеавтомобиля, наземный робототехнический комплекс и склад материальных средств ВСУ под Константиновкой, сообщили в Минобороны РФ. Цели были уничтожены ударами FPV-дронов.

Уничтожение склада ВСУ

ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации украинских операторов и складу беспилотников «Дартс» ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Все цели были уничтожены.

Склад располагался в районе поселка Коротыч Харьковской области. Собеседник ТАСС отметил, что дроны «Дартс» применяются для атак по Белгородской области.

Удары по авиабазе ВСУ

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС РФ поразили военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Лебедев заявил, что там базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые ВСУ для ударов планирующими бомбами и крылатыми ракетами Storm Shadow. Он добавил, что авиабаза способна принимать американские истребители F-16 и французские Mirage-2000.