ВС РФ полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске
Российские войска полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом заявил командир штурмового отряда группировки «Запад» с позывным «Ловец», слова которого приводит телеканал «Звезда».
По словам «Ловца», его штурмовой отряд 1486-го мотострелкового полка продолжает выполнять боевые задачи.
«В течение суток существенно продвинулись по улице Дзержинского, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которое боевики использовали как укрепрайон», - пояснил он.
«Ловец» также рассказал, что штурмовики сейчас ведут разведку и бьют противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино.
Напомним, что 6 ноября командир штурмового отряда ВС РФ с позывным «Лаврик» рассказал о том, что за последние сутки российские войска зачистили 25 зданий в Купянске. По его словам, в городе осталось зачистить еще 130 зданий.