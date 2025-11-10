ВС РФ полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске

Российские войска полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом заявил командир штурмового отряда группировки «Запад» с позывным «Ловец», слова которого приводит телеканал «Звезда».

По словам «Ловца», его штурмовой отряд 1486-го мотострелкового полка продолжает выполнять боевые задачи.

«В течение суток существенно продвинулись по улице Дзержинского, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которое боевики использовали как укрепрайон», - пояснил он.

«Ловец» также рассказал, что штурмовики сейчас ведут разведку и бьют противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино.

Напомним, что 6 ноября командир штурмового отряда ВС РФ с позывным «Лаврик» рассказал о том, что за последние сутки российские войска зачистили 25 зданий в Купянске. По его словам, в городе осталось зачистить еще 130 зданий.