Медсестра влюбилась в раненого на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат»

Медсестра с позывным «Вата» в военном госпитале Минобороны, который находится в зоне проведения спецоперации, влюбилась в раненого бойца спецназа «Ахмат» и перешла за ним в это подразделение.

Как призналась «Вата», она не думала, что встретит свою любовь на СВО. Командиры «Ахмата», узнавшие о ее романе с бойцом, помогли им вместе оказаться в подразделении на одной линии фронта.

— Я служила в госпитале, это была 1-я эвакуационная линия. Вот там я познакомилась со своим будущим мужем. Он к нам поступил с ранением, отказался от госпитализации. Он приезжал в госпиталь, я его перевязывала, ухаживала за ним, ставила обезболивающие, — рассказала медсестра в беседе с РИА Новости.

