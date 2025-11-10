СМИ: США оставили ракетный комплекс Typhon в Японии

Американский комплекс Typhon, предназначенный для запуска в том числе и крылатых ракет средней дальности Tomahawk, продолжает находиться на территории Японии. Об этом со ссылкой на данные агентства Kyodo пишет РИА Новости.

Комплекс был развернут на авиабазе морской пехоты США Ивакуни в рамках крупномасштабных американо-японских военных учений Resolute Dragon, которые прошли в сентябре. При этом в Минобороны Японии отмечали, что он должен был быть вывезен из страны примерно через неделю после окончания учений.

Однако общественные организации префектур Хиросима и Ямагути, выступающие против расширения авиабазы США Ивакуни, уверены, что Typhon до сих пор находится на территории Японии.

Они направили обращение властям страны с просьбой к американским военным о выводе комплекса, так как он может «спровоцировать соседние страны» и «стать приоритетной целью».

То, что комплекс до сих пор находится в Японии, подтвердили изданию и местные власти.

«Мы не получали никаких сообщений о выводе, поэтому, как мы понимаем, он остается на месте», - пояснил представитель местной администрации.

Напомним, что ранее в МИД России заявил, что посольству Японии в Москве «была выражена озабоченность» по поводу того, что батарея наземного комплекса Typhon до сих пор не вывезена с американской базы. Эти комплексы могут запускать многофункциональные ракеты SM-6 и крылатые Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км.

При этом СМИ отмечали, что во время закрытой встречи Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Вскоре Трамп заявил, что «почти принял» решение, но сначала хочет узнать, как Киев хочет использовать эти ракеты.