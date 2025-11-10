Более сотни колумбийских наемников погибли в Сумской области. Как пишет Mash, украинские командиры использовали иностранцев в контратаках.

Уточняется, что после взятия Юнаковки на рубеже шли позиционные бои: только за октябрь Вооруженные силы Украины предприняли более десяти безуспешных штурмов. В них участвовали и колумбийцы, которых отправили «на разведку».

Сейчас латиноамериканцев на Сумском направлении практически не осталось. В публикации отмечается, что колумбийцев отправляли на СВО из-за протестов. При этом не выплачивали обещанные деньги, а на условия службы они жаловались.

Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, также начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие военные запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев против ВС РФ.

Ранее стало известно, что Южно-Африканская Республика намерена добиться возвращения своих граждан, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины и отправились в зону боевых действий. По оценкам западных СМИ, сейчас там находятся порядка двадцати южноафриканцев.