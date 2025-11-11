Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ночью, 11 ноября, сбили над регионами страны и акваторией Черного моря 37 украинских беспилотников. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

Над территорией Крыма за ночь уничтожили десять дронов, в Саратовской области сбили восемь беспилотников ВСУ.

Семь вражеских БПЛА ликвидировали в небе над Орловской областью.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По три украинских дрона сбили над территориями Липецкой и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря.

Кроме того, силы ПВО нейтрализовали по одному дрону ВСУ в Брянской, Воронежской и Калужской областях.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о ночной атаке украинских БПЛА на регион.