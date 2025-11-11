Почти 40 украинских дронов сбили за ночь в небе над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ночью, 11 ноября, сбили над регионами страны и акваторией Черного моря 37 украинских беспилотников. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
Над территорией Крыма за ночь уничтожили десять дронов, в Саратовской области сбили восемь беспилотников ВСУ.
Семь вражеских БПЛА ликвидировали в небе над Орловской областью.
По три украинских дрона сбили над территориями Липецкой и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря.
Кроме того, силы ПВО нейтрализовали по одному дрону ВСУ в Брянской, Воронежской и Калужской областях.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о ночной атаке украинских БПЛА на регион.