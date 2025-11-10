Военные РФ и Шри-Ланки отработали совместные действия в рамках первых учений

Военнослужащие России и Шри-Ланки провели первые совместные учения. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). Маневры прошли на территории Центра подготовки Сухопутных войск республики.

"В ходе первого российско-ланкийского учения "Тропа росомахи - 2025" военнослужащие двух стран отработали совместные действия", - отмечается в сообщении.

От российской стороны руководителем учений выбран генерал-майор Андрей Козлов, от Шри-Ланки — генерал-майор Приянта Ниваратне. РФ на маневрах представляют военнослужащие ВВО. 22 октября в рамках тренировки стратегических ядерных сил России из акватории Баренцева моря был осуществлен пуск баллистических ракет "Синева" и "Ярс", сообщили в Кремле.

В учениях задействовали наземные, морские и авиационные компоненты российской "ядерной триады". По видеосвязи ими руководил президент России Владимир Путин. 8 октября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги белорусско-российских учений "Запад-2025" опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий.