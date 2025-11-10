В ходе боев на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более четырех тысяч человек убитыми и ранеными. В это число входят и иностранные наемники, сообщил в беседе с Андрей Марочко.

«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за истекшую неделю на рубежах Луганской Народной Республики составили порядка 4 105 украинских боевиков и наемников», — сообщил Марочко.

По его словам, больше всего потерь противник понес в зоне ответственности «Запада» на купянском, боровском и краснолиманском направлениях и на оккупированном участке в ЛНР. Кроме того, за этот период ВСУ лишились 74 единиц танков и боевых бронированных машин.

Ранее Марочко сообщил, что окруженные в Димитрове солдаты ВСУ начали сдаваться.