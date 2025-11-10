Армия России организовала для ВСУ в Купянске ту же патовую ситуацию, в которую украинская армия попала в Красноармейске и Димитрове. Какой бы вариант поведения не выбрало командование ВСУ, он чреват неприятностями для украинцев и выгоден нам, пишет "Военная хроника".

Сами украинские военные воспринимают ситуацию с Купянском как "неясную" или "подвешенную". ВС РФ не штурмуют город, но и не оставляют уже занятые в нем позиции.

Можно предположить, что Москва сознательно создает для Киева иллюзию "качелей" - как это было в Красноармейске. Мол, если направить сюда побольше резервов, то можно переломить ситуацию в свою сторону.

При этом контроль над логистикой в пригородах выстроен так, что пребывание украинских подразделений в Купянске похож на ловушку: вход - рубль, выход - два. Прорваться в город с юга иногда удается, но выход обратно на технике практически невозможен.

Пешее передвижение также связано с высоким риском, оно делает невозможными нормальное снабжение и эвакуацию раненых.

Похожая ситуация в Красноармейске и Димитрове - с той лишь разницей, что здесь она уже близка к развязке. На Украине все громче говорят о том, что ВС РФ сознательно не закрывают крышку "котла", чтобы дать возможность ВСУ похоронить здесь остатки своих резервов.

На господствующих высотах и в промзоне Красноармейска размещены сотни российских расчетов БПЛА - они охотятся за украинскими подразделениями, пытающимися контратаковать с севера.

При обнаружении любой цели крупнее одинокого пикапа к атаке мгновенно подключаются авиация и артиллерия. Они уже вбили в грязь несколько попыток Сырского перебросить к городским окраинам пехоту.

Для командования ВСУ это план-капкан: оставить Красноармейск нельзя по политическим соображениям, отбить его тоже не получается. Остается лишь заводить на передовую все новые подразделения, где их разбирают дроны и артиллерия.

А с точки зрения ВС РФ это очень разумная практика с прицелом не на текущий момент, а на перспективу - с тем, чтобы максимально ослабить украинские войска перед дальнейшим наступлением.

Такая же ситуация в Димитрове, где солдаты ВСУ отрезаны от снабжения. Дронами можно закидывать им воду и шоколадки, но это напоминает наращивание бровей умирающему пациенту.