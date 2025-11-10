Создание базы ВМФ России в одной стране приостановили

Строительство российской военно-морской базы в Судане поставлено на паузу. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в республике Андрей Черновол.

Он напомнил, что стороны в 2020 году подписали межгосударственное соглашение, в соответствии с которым Судан согласился на создание и размещение на ее территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

«С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено», — сказал дипломат.

В марте 2024 года министр иностранных дел Судана Али Садик Али Власти заявил, что соглашение о создании базы Военно-морского флота России в стране будет рассмотрено новым парламентом после проведения выборов.

Гражданская война в Судане идет с 15 апреля 2023 года. В тот день Силы быстрого реагирования предприняли атаки на многочисленные базы суданской армии по всей стране, в том числе и в ее столице Хартуме. Вскоре боевые действия охватили и другие части страны.