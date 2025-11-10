Три дрона заметили над атомной электростанцией в Бельгии

Lenta.ru

Три дрона были замечены над бельгийской атомной электростанцией (АЭС) Doel, они не повлияли на работу инфраструктуры, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.

© РИА Новости

Как уточнил пресс-секретарь оператора АЭС Engie, над станцией Doel были замечены три беспилотника. Он добавил, что это не повлияло на работу электростанции, но «соответствующие службы продолжают следить за ситуацией».

Аэропорты Брюсселя и Льежа закрывали 4 ноября из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко объяснил, что провокации с беспилотниками в Европейском союзе нужны для повышения градуса военного психоза и оправдания военных трат в европейских странах.