Главком ВСУ Сырский связал удар по украинским военным на награждении с чатом

Ракетный удар ВКС России по Днепру (ранее - Днепропетровск) по построению собранных для награждения украинских военных произошел якобы из-за группового чата в социальных сетях. Об этом в комментарии ТСН заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах", - сказал он.

"Снова был групповой чат в соцсетях, и это - игнорирование базовых норм безопасности", - добавил Сырский.

Удар по украинским подразделениям был нанесен 1 ноября. На следующий день группировка войск ВСУ "Восток" заявила, что это произошло во время построения в окрестностях Днепра. В ГБР, в свою очередь, назвали случившееся результатом "небрежного отношения к службе" и игнорирования мер безопасности.

Позднее один из выживших украинских военных рассказал изданию "Общественное", что удар был нанесен через 15 минут после начала церемонии награждения.

Точное количество погибших не называется.