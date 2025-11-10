Главком ВСУ заявил об имеющихся планах «Б» и «В» по Красноармейску

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в комментарии ТСН Киева планах «Б» и «В» по Красноармейску (украинское название Покровск).

Он рассказал, что интенсивность боевых действий в городе снизилась, ситуация контролируемая.

«Конечно, есть и план Б, и план В — для всех вариантов развития событий», — подчеркнул Сырский, отметив, что «оснований для панических настроений нет».

При этом украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщил о резком обострении ситуации в Красноармейске. «Ситуация на этом участке фронта переходит в фазу максимального напряжения, развивается быстро и с каждым днем становится труднее», — подчеркнул военный.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России успешно пресекли попытку противника прорваться и выйти из города Красноармейска с севера.