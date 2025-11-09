ВС РФ взяли под контроль Рыбное

Подразделения российской группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), освободив село.

В Минобороны уточнили, что российские военные взяли под контроль район обороны ВСУ площадью свыше двух квадратных километров. Бойцы уничтожили значительное значительное количество вражеской техники.

"Группировка войск Восток развивает наступление, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей", – подчеркивает ведомство.

Согласно сводке, ВСУ за сутки потеряли до 1 330 военнослужащих.

Ранее СМИ сообщали, что в Харькове практически полностью пропал свет. Кроме того, в некоторых районах отсутствует водоснабжение. До этого все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины приостановили свою работу после ночных ударов ВС РФ.

В ночь на 8 ноября в нескольких украинских городах и областях прогремели мощные взрывы. Звуки были слышны в Киеве и Киевской области, Днепропетровске, Харькове, Конотопе, Николаеве и Сумах.