Пушилин: ситуация для ВСУ в Димитрове ухудшается

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация для украинских войск в Димитрове ухудшается.

«Касаемо Димитрова, здесь также ситуация для противника продолжает ухудшаться. Город находится также практически в окружении, и выйти, переместиться, провести там ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности», — сказал он в видео, размещённом в его Telegram-канале.

Кроме того, Пушилин сообщил, что городские бои идут в Красноармейске (Покровске).

Ранее глава ДНР заявил, что украинские военнослужащие не выдерживают натиска российской армии в районе Красноармейска и Димитрова и сдаются в плен.