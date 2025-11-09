Пушилин рассказал о городских боях в Красноармейске
В Красноармейске (Покровске) идут городские бои, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Идут городские бои, идёт зачистка, в частности, центрального района, восточной его части. Также мы видим окрестности. Противник пытается контратаковать, безуспешно», — сказал он в видео, размещённом в его Telegram-канале.
По словам Пушилина, российские войска продолжают улучшать свои позиции, перерезая возможности восстановления логистики ВСУ.
Ранее глава ДНР заявил, что украинские военнослужащие не выдерживают натиска российской армии в районе Красноармейска и Димитрова и сдаются в плен.