Германия решила продать Бразилии предназначенные Украине танки

Бразилия может получить крупную партию немецкой военной техники, включая танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Marder 1A5. Об этом сообщает бразильское издание Tecnologia & Defesa со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, речь идет о 65 танках и 78 БМП, которые прошли модернизацию на предприятиях концерна KNDS. Эти же образцы вооружений ранее планировали передать Украине, но официальных подтверждений отказа Киева не поступало.

Параллельно с возможной бразильской сделкой продолжаются поставки немецкой военной техники Украине.

Ранее сообщалось о планах концерна Daimler Truck произвести около тысячи армейских грузовиков Zetros для нужд ВСУ.

