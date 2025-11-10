Германия решила продать Бразилии предназначенные Украине танки
Бразилия может получить крупную партию немецкой военной техники, включая танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Marder 1A5. Об этом сообщает бразильское издание Tecnologia & Defesa со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, речь идет о 65 танках и 78 БМП, которые прошли модернизацию на предприятиях концерна KNDS. Эти же образцы вооружений ранее планировали передать Украине, но официальных подтверждений отказа Киева не поступало.
Параллельно с возможной бразильской сделкой продолжаются поставки немецкой военной техники Украине.
Ранее сообщалось о планах концерна Daimler Truck произвести около тысячи армейских грузовиков Zetros для нужд ВСУ.
