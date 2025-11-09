В Ромнах Сумской области на севере Украины зафиксировали «чрезвычайную ситуацию военного характера», об этом сообщил мэр города Олег Строгний в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что зафиксировано повреждение инфраструктурных объектов, каких именно, не уточняется.

«Будет развернут штаб по ликвидации последствий. <...> К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы», — добавил городской глава.

В ночь на 8 ноября Украина подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как рассказал президент Владимир Зеленский, российские военнослужащие выпустили по республике минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотников.