В Госдуме заявили о недопустимости атак на один вид энергообъектов Украины
Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что российская армия никогда не будет атаковать атомные электростанции Украины. Об этом он заявил в интервью News.ru.
Колесник не исключил возможности, что ВС РФ могут атаковать цепочки поставок электроэнергии, в частности, бить по трансформаторам.
«Мы можем поразить логистическую цепочку к потребителям, но АЭС трогать ни в коем случае нельзя, это навредит мирному населению и соседним странам. Мы на это не пойдем», — заявил эксперт.
Ранее стало известно, что вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по подстанциям двух украинских атомных электростанций (АЭС).