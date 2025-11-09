Лавров назвал преимущество российского оружия перед западным

Произведенные в России вооружения лучше и дешевле западных аналогов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Оно неприхотливее. Оно доказало свою эффективность по сравнению с сопоставимыми по своим характеристикам вооружениями и системами западных стран. Оно дешевле. В хорошем смысле дешевле», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, предпочитавшие западное оружие страны, наблюдая за ходом современных конфликтов, «все больше убеждаются» в превосходстве российских образцов.

Ранее британское издание The Daily Mail написало, что западные военные эксперты пришли в ужас после испытаний подводного аппарата «Посейдон».