Шатдаун в США повлиял на поставки американского оружия Украине

Временное прекращение работы правительства США (шатдаун) заморозило поставки оружия Украине. Об этом пишет портал Axios.

По данным Государственного департамента США, из-за шатдауна задерживаются поставки американских вооружений НАТО и Украине стоимостью $5 млрд.

Помимо прочего, приостановлены поставки ракет AMRAAM, ракетных систем Aegis и HIMARS. Поставок оружия ожидают, в том числе, Дания, Хорватия и Польша.

Причиной заморозки поставок стало то, что почти три четверти сотрудников Госдепартамента, занимавшихся организацией поставок оружия, была отправлена в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна.

Правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Шатдаун продолжается после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства даже с четырнадцатой попытки.

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для американских граждан из-за шатдауна.

7 ноября в Белом доме заявили, что влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже, чем ожидалось.