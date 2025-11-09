Китай проведет военные учения в спорном регионе

Китай проведет с 10 по 11 ноября военные учения в Южно-Китайском море, которое остается точкой территориальных споров ряда стран региона. Об этом сообщается на сайте Управления КНР по обеспечению безопасности на море.

В частности, сообщается, что военные учения начнутся 10 ноября в 06:00 (01:00 мск) до 20:00 (15:00 мск) в акватории Южно-Китайского моря. В ведомстве подчеркнули, что вход кораблей на период учений будет воспрещен. Также подчеркивается, что учения нацелены на обеспечение безопасности в морском пространстве.

15 августа газета South China Morning Post сообщала, что Китай потребовал от США ограничить присутствие в спорных водах Южно-Китайского моря, которые КНР считает своими. Призыв прозвучал на фоне присутствия американского ракетного эсминца USS Higgins в районе рифа Скарборо (китайское название отмели остров Хуанъянь), который вошел в спорные воды после столкновения судна береговой охраны КНР и корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Китайские корабли преследовали в этом районе судно береговой охраны Филиппин.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.