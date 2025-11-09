Франция начала поставлять Украине старые рыболовные сети, которые будут использоваться в качестве защиты от беспилотников. Об этом сообщает The Guardian.

© Вечерняя Москва

По информации газеты, в портах Бретани скапливаются большие объемы отслуживших свой срок сетей, чей эксплуатационный период обычно составляет от года до двух. После этого они становятся непригодными для рыбного промысла и зачастую просто выбрасываются.

Благотворительная организация Kernic Solidarités уже передала Украине две партии таких сетей общей протяженностью около 280 километров.

Планируется, что их будут натягивать между опорами вдоль дорог в прифронтовых районах, чтобы создавать барьеры против вражеских дронов, передает издание.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина ведет себя неблагодарно по отношению к западным странам, несмотря на всю помощь, что ей оказывают.

Также стало известно, что Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках инструмента Ukraine Facility, говорится в заявлении Совета ЕС.