Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны России уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«С 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении.

Отмечается, что два беспилотника были уничтожены над Брянской областью, один над Курским регионом, последний над Республикой Крым.

Ранее Минобороны сообщало, что за минувшую ночь над Россией были сбиты 44 украинских беспилотника. Больше всего беспилотников — 43 — были перехвачены и уничтожены над Брянской областью