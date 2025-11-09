Раскрыто, откуда ВСУ запустили дроны на Воронеж

Украинские дроны могли быть запущены в сторону Воронежа с двух направлений, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По данным газеты, украинские боевики в последние месяцы неоднократно запускали беспилотники по объектам в Воронеже и области. В частности, они были запущены в ночь на воскресенье, 9 октября.

Эксперт заметил, что есть несколько вариантов, откуда могли запустить беспилотники при атаке на Воронеж.

«Во-первых, они могли лететь с территории Украины. Воронеж находится недалеко от границы с Украиной, поэтому смогли бы долететь. Во-вторых, дроны могли запустить из Воронежской области. Например, из фур. Внутри могли установить катапульту для дронов», — подчеркнул Кондратьев.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что дроны в сторону Волгограда могли запускать как из Казахстана, так и с территории самой России.

По его словам, агенты противника задерживаются русскими спецслужбами в постоянном формате.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, в свою очередь, что беспилотники могли запустить в направлении Волгограда со стороны морской акватории — Каспия, вдоль Волги.

В результате атаки дронов в Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте

Также, пояснил офицер, не исключается версия о запуске дронов со стороны Казахстана.