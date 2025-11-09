Дрон-камикадзе попал в водителя багги ВСУ

Формирования киевского режима в настоящее время активно применяют багги различных типов. Это выпускаемые западной промышленностью образцы и сделанные самостоятельно боевиками ВСУ экземпляры.

© Российская Газета

Уничтожение одного такого автомобиля вместе с его водителем показали в Telegram-канале "Работайте братья".

Транспортное средство противника передвигалось по улице одного из населенных пунктов, когда к нему стал подлетать российский беспилотник-камикадзе, управляемый через оптоволоконный кабель.

Находящийся за рулем вэсэушник решил схитрить - он вначале притормозил, а когда БПЛА стал приближаться, стартовал с места, в надежде, что в него не попадет, но просчитался. В результате вражеский солдат пополнил списки ликвидированных, а машина получила серьезные повреждения.