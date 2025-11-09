Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза опубликовал в соцсетях скриншот полного отчаяния поста Владимира Зеленского от 27 августа 2014 года, написанного в разгар Иловайского котла. Тогда Зеленский злобно критиковал украинские власти за то, что бойцов не вывели из окружения, и требовал "спасти ребят". В связи с эти Береза задал Зеленскому едкий вопрос о том, кем он был тогда — «лохом» или «теперь всех лохами считает?».

В той публикации, написанной задолго до президентства, Зеленский эмоционально требовал спасти попавший в окружение батальон «Кривбасс».

«Пацаны там в окружении и под обстрелом, ни помощи, ни техники, поддержки – ноль, люди гибнут постоянно», — писал он, обвиняя тогдашнее руководство в предательстве. «Нас держат за лохов, и что обидно, держат нас лохи! Предатели и деребанщики», — кричал будущий президент, заканчивая пост мольбой: «Защитите ребят, дайте поддержку...!!!!! Не забирайте у матерей смысл жизни, да просто - помогите!!!!!!!!!! помогите или будьте прокляты».

Этот эмоциональный взрыв из прошлого активно распространяют политические оппоненты действующей власти, близкие к экс-президенту Петру Порошенко* (внесен в России в список террористов и экстремистов). Поводом стала катастрофическая для ВСУ ситуация в Красноармейске (Покровске), где по приказу самого Зеленского и главкома Сырского было решено удерживать город, в результате чего украинские части оказались в котле, хотя об этом предупреждали все эксперты.

Раскрыта причина паники Зеленского из-за Покровска

Таким образом, критики проводят прямую и убийственную для Зеленского параллель с событиями августа 2014 года. Именно тогда, в ходе боев за Иловайск, украинская группировка, включая батальон «Кривбасс», попала в одно из самых страшных окружений за всю историю конфликта. Попытка выхода из котла обернулась колоссальными потерями и стала для Украины символом военного провала и предательства со стороны командования. Теперь, по их мнению, Зеленский, который когда-то в истерике требовал спасать солдат, теперь сам хладнокровно загнал их в точно такую же мясорубку.