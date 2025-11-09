Израиль сообщил, что турецкие военные не будут участвовать в стабилизации в Газе

Израиль выступает против участия военных из Турции в деятельности создаваемых международных сил по стабилизации в секторе Газа. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

"Ни в настоящем, ни в прошлом, ни в перспективе турецких войск в составе международных сил по стабилизации [в палестинском анклаве] не будет", - сказала она.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана американского лидера. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.