Названы последствия масштабных ударов по инфраструктуре Украины

Значительная часть газовой инфраструктуры Украины выведена из строя, а запасы топлива в хранилищах практически исчерпаны, рассказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Российские военные, по данным Минобороны РФ, в последние месяцы нанесли ряд масштабных ударов по промышленным площадкам на Украине, производящим вооружения, а также по объектам инфраструктуры, обеспечивающим их электричеством.

«Противник заявляет о том, что генерация на всех теплоэлектроцентралях страны остановлена. Кроме того, поражено 80% газовой инфраструктуры Украины, а запасов в хранилищах очень мало», — отметил Поддубный.

По его словам, также нарушена работа всей цепочки предприятий, что были задействованы в украинской программе, направленной на производство дальнобойных вооружений.

Ранее в украинской госкомпании «Центрэнерго» сообщили, что Трипольская станция, Змиевская и Углегорская ТЭС остановлены на фоне масштабного удара по инфраструктуре.