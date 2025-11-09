Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс назвал республику дроновой сверхдержавой.

В соцсети X Спрудс отметил, что прибалтийская республика наладила полный цикл выпуска БПЛА, открыт учебный центр «Дом дронов».

«Латвия доказывает, что мы — сверхдержава в области дронов!» — написал он.

По его словам, Латвия сама производит дроны и тестирует их, а также готовит операторов.

Ранее Спрудс говорил, что мощным стимулом для развития БПЛА стала Международная коалиция по дронам для Украины. Прибалты снабжают Киев беспилотниками с 2024 года.