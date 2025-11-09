Уровень дезертирства ВСУ достиг рекордных значений — в октябре около 21,6 тысячи украинских боевиков покинули свои подразделения, рассказал в эфире канала Welt на YouTube корреспондент Кристоф Ваннер.

Накануне западные СМИ со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины заявили, что в октябре 2025 года украинскую армию самовольно покинули более 21 тыс. военнослужащих, а в целом в текущем году ушли в СОЧ порядка 180 тыс. человек.

«На Украине появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. Это очень значительные цифры», — заметил Винер.

Репортер отметил, что украинские войска несут огромные потери каждый месяц. Он добавил, что это это вынуждает правительство Украины наращивать темпы мобилизации, прибегая к «невообразимым методам».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что причины бегства военнослужащих с позиций озвучивались уже не раз: это принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ, которое практически не появляется на передовой.