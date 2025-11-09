Глава ДНР сообщил об улучшении позиций российских войск в республике

Российские военнослужащие улучшили позиции на участке между Красным Лиманом и Ямполем в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом в ходе интервью с журналистом Андреем Руденко, запись которого опубликована в его Telegram-канале, заявил глава региона Денис Пушилин.

«Мы видим, между Красным Лиманом и Ямполем улучшены позиции за последний период времени, также в части Ямполя, южная часть получается, тоже есть продвижение наших подразделений», — сказал он.

По словам Пушилина, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает отправлять на этот участок фронта дополнительные подразделения. Они «перемалываются» российскими войсками, подчеркнул глава ДНР.

2 ноября Пушилин заявил, что украинские формирования «вцепились зубами» в Ямполь, где продолжаются ожесточенные боестолкновения.

8 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что бойцы ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) оказались в сложной ситуации. Как он отметил, подразделения Вооруженных сил РФ перекрыли все пути отступления из данного населенного пункта.