Замысел главкома ВСУ Александра Сырского по обороне Красноармейска (Покровска) провалился, а для украинских гарнизонов в этом районе захлопывается ловушка. Такой разгромный вердикт ситуации вынес украинский военный обозреватель Константин Машовец, подробно разобрав «нюансы» на поле боя.

По его словам, план Сырского выглядел логично лишь на бумаге: «отбросить 51-ю армию противника за реку Казенный Торец», одновременно удержав северную часть Покровска. Однако, как пишет Машовец, реальность оказалась куда мрачнее. Российская армия, по его данным, не только успела создать мощный укрепрайон, но и стянула на плацдарм размером 7 на 4.7 км силы как минимум четырех бригад.

«Как их всех оттуда выбить силами всего лишь двух украинских бригад, пожалуй, известно только самому генералу Сырскому...» — с едкой иронией отмечает эксперт.

Сам Покровск, по его словам, уже превратился в «сплошную "серую зону" с перемешанными боевыми порядками обеих сторон». Пока две украинские бригады обороняются» в соседнем Димитрове (Мирнограде), их положение становится критическим.

«Ситуация в Покровске (фактически, за их спиной и на правом фланге) складывается крайне тяжелая. Соответственно, у этих бригад остался крайне небольшой "коридор" для МТО (материально-техническое обеспечение, - Ред.) и маневра (в том числе — отхода)», — констатирует Машовец.

Он приходит к выводу, что исправить ситуацию командование уже не в силах, «разве что значительным напряжением сил не допустить ее дальнейшего ухудшения».

Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы полностью перекрыли последние пути для выхода украинских войск из Красноармейска.