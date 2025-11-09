На краснолиманском направлении зафиксированы случаи использования украинскими военными формы одежды Вооруженных сил России. Об этом сообщил боец группировки "Запад" с позывным "Рокс", передает "РИА Новости".

По словам разведчика 25-й общевойсковой армии, при штурме опорных пунктов противника были обнаружены тела военнослужащих ВСУ в уставной форме Минобороны РФ. Такой прием, предположительно, применялся для введения в заблуждение российских штурмовых групп.

"Встречались опорники, где ВСУшники одевались в нашу форму пиксельную. Скорее всего, думали, если наши подойдут, увидят форму пиксельную, то подумают, что наши на позициях сидят", - пояснил российский военнослужащий.

Подобные тактические хитрости свидетельствуют о попытках противника использовать нестандартные методы ведения боевых действий. Однако бдительность российских бойцов позволила своевременно выявлять такие уловки.