Представитель киевского областного военкомата Олег Байдалюк заявил, что на Украине мобилизуют в том числе бездомных, годных для службы в армии.

Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Бездомный он или нет — если ВВК указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать?» — отметил Байдалюк.

По его словам, сотрудники ТЦК «исполняют закон Украины». Поэтому мобилизуют даже бездомных, поскольку отсутствие постоянного места жительства не является причиной для того, чтобы не служить в армии. При этом Байдалюк подчеркнул, что «массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, нет».

До этого издание «Страна.ua» сообщило о мобилизации охранника (по другим сведениям, водителя) голливудской актрисы Анджелины Джоли. Сотрудники ТЦК задержали его на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области. По данным украинского СМИ, задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда). Родственники мужчины утверждают, что у него не было проблем с документами и он не числился в розыске: из-за заболевания спины до конца 2025 года он пригоден только для службы в тылу, что подтверждается справкой из военно-врачебной комиссии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».