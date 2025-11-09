Бывший акробат «Цирка дю Солей» стал сапером на СВО

Бывший акробат «Цирка дю Солей» рассказал РИА Новости, как попал в зону СВО сапёром и как навыки его гражданской работы помогают ему сейчас во время боевых заданий.

«Я был изначально акробатом, сотрудничал с «Цирком дю Солей», но потом, после неудачных падений, закончил свою карьеру», — поделился боец в беседе с агентством.

Он отметил, сто прежние навыки, а также отличная физическая подготовка помогают ему быстро перемещаться и реагировать, что позволяет ему выживать и выполнять поставленные боевые задачи.

Военнослужащий указал, что с самого начала он работал с людьми из самых разных профессий.

«Наш первый блиндаж мы копали вчетвером: я — акробат, учитель ОБЖ и обществознания, алтарник и автослесарь. Таким коллективом мы и жили первые полгода, пока нас не распределили по разным задачам», — рассказал он.

По его словам, разнообразие навыков и профессий позволяет бойцам поддерживать общение, а также справляться с самыми разными насущными проблемами и задачами.

