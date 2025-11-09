Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Украине Херсоне проводят жесткие и незаконные оперативные мероприятия по отношению к местному населению.

Об этом cообщили ТАСС в пророссийском подполье.

«Режим работы подразделений СБУ можно описать как «жесткий фильтрационный». Это постоянные проверки личностей по базам данных, контроль перемещений между районами, оперативная работа по выявлению «коллаборационистов» и «информаторов», регулярные обыски ночью и «профилактические» задержания», — сказал собеседник агентства.

Местные жители рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины действуют без публичной отчетности, «чтобы потом некому было предъявлять претензии».

В подполье добавили, что в Херсоне фиксируются задержания «для разговора» без официального оформления. Источник агентства уточнил, что некоторых «подозреваемых» допрашивали по несколько дней подряд, при этом не предоставляли адвоката и не уведомляли родственников.

«Напоминает организованный бандитизм», — указал собеседник ТАСС.

