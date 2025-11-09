Латвийский министр обороны Андрис Спрудс после открытия учебного центра «Дома дронов» объявил Латвию «дроновой сверхдержавой».

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал он в соцсетях.

Литва намерена получить от Белоруссии компенсацию за закрытую ей самой границу

Ранее глава ведомства также заявлял, что якобы мощным стимулом для развития индустрии беспилотников по всей Европе и в Латвии стала Международная коалиция по дронам для Украины.

«Смело отвечая растущим потребностям и спросу, Латвия постепенно становится сверхдержавой в области беспилотных технологий», — ранее отметил Спрудс.

В The New York Times ранее писали, что Россия совершила революцию в сфере производства дронов.

В июле российский лидер Владимир Путин сообщил, что российские беспилотники сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд.