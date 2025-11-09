Глава латвийского Минобороны назвал Латвию дроновой сверхдержавой

RT на русском

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс после открытия учебного центра «Дома дронов» объявил Латвию «дроновой сверхдержавой».

Глава латвийского Минобороны назвал Латвию дроновой сверхдержавой
© ТАСС
«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал он в соцсетях.

Литва намерена получить от Белоруссии компенсацию за закрытую ей самой границу

Ранее глава ведомства также заявлял, что якобы мощным стимулом для развития индустрии беспилотников по всей Европе и в Латвии стала Международная коалиция по дронам для Украины.

«Смело отвечая растущим потребностям и спросу, Латвия постепенно становится сверхдержавой в области беспилотных технологий», — ранее отметил Спрудс.

В The New York Times ранее писали, что Россия совершила революцию в сфере производства дронов.

В июле российский лидер Владимир Путин сообщил, что российские беспилотники сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд.