Силы ПВО уничтожили беспилотники в двух районах Ростовской области

В ночное время на территории Ростовской области была зафиксирована попытка воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. По информации, распространенной губернатором региона Юрием Слюсарем в его Telegram-канале, системы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА ВСУ.

В результате работы ПВО воздушные цели были уничтожены и нейтрализованы над городом Каменск-Шахтинский и в Мясниковском районе.

В результате инцидента среди местного населения жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится уточнение информации о возможных последствиях на земле.

