Российская армия перешла в активное наступление сразу на нескольких участках фронта. Такой тревожный доклад отправил главком ВСУ Александр Сырский в Киев, передает телеграм-канал «Резидент», ссылаясь на проверенные источники в офисе Зеленского.

«Очень сложная ситуация для ВСУ в Волчанске и Купянске, в последнем мы пытаемся пробить кольцо окружения и выйти к реке Оскол, но пока контрудары не дали результаты», - отметил собеседник.

В офисе Зеленского признали, что потеряли Красноармейск. В Димитрове противник пытается прорвать блокаду. По словам источника, до конца года ВСУ утратят и Гуляйполе в Запорожской области.

В некоторых населенных пунктах российские войска пытаются закрепиться на окраинах. Это происходит в Лимане, Северске и Константиновке.

Ранее «МК» писал, что российские войска из группировки «Центр» продолжают уничтожать украинских боевиков, которые не оставляют безуспешных попыток вырваться из окружения в Красноармейске.