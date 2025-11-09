Глава Пентагона указал на слишком медленную скорость поставки оружия союзникам

США слишком медленно поставляют оружие союзникам и партнерам. Об этом заявил Глава Пентагона Пит Хегсет, передает Associated Press.

Глава военного ведомства Соединенных Штатов также отметил, что промышленная база США неэффективна в своевременном выполнении заказов.

Ранее Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого российский лидер Владимир Путин пригрозил ошеломляющим ответом, если ракетами Tomahawk будут наноситься удары по территории России. Кроме того, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский глава предупредил, что передача Киеву этих ракет нанесет ущерб российско-американским отношениям.