Украинский офицер выступил с тревожным для ВСУ сообщением

Ситуация на покровском направлении остается крайне тяжелой. С таким сообщением выступил офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире «Мы — Украина», сообщает украинских ресурс «Зеркало недели».

«Россияне сейчас присутствуют в городской застройке Покровска и Мирнограда. И они продолжают проводить инфильтрацию, а также пытаются обрушить логистику сил обороны на этом направлении», — выступил с заявлением военный.

По его словам, ВС РФ «пытаются двигаться на северо-запад от Покровска к Гришино». Это важный населенный пункт для ВСУ, который «пока остается, наверное, едва ли не единственной логистической артерией, которая позволяет проводить определенные действия именно в Покровске», резюмировал Ткачук.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российская армия сорвала попытки противника вырваться из кольца окружения в Донецкой народной республике.

До этого стало известно, что бойцы РФ полностью окружили Красноармейск (украинское название — Покровск). В котле оказались около двух тысяч бойцов ВСУ. При этом основные силы украинцев отошли в сторону Димитрова, пытаясь удержать восточные рубежи.