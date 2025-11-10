Армия Израиля сообщила о новых ударах по инфраструктуре «Хезболлы»

Она расположена на юге и востоке страны, уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.

© Global look

Военные отметили, что в южном Ливане был атакован объект, с которого ранее велись ракетные обстрелы Израиля и где в последние месяцы была зафиксирована активность членов группировки. Кроме того, поражены объекты производства и хранения стратегического оружия.

«Присутствие инфраструктуры «Хезболлы» и её действия в этих районах являются нарушением договорённостей между Израилем и Ливаном», — отметили в ЦАХАЛ.

В свою очередь ливанские власти неоднократно сообщали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.